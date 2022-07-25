Китай підтвердив суворі попередження, надіслані США щодо можливого візиту Пелосі на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Китай підтвердив, що він направив офіційним особам США суворі попередження про можливий візит спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню, про що заявив речник МЗС країни Чжао Ліцзянь під час щоденного брифінгу для ЗМІ, передає УНН.
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"Китайська сторона неодноразово давала зрозуміти США, що вона рішуче виступає проти візиту спікера Пелосі до Тайваню. Ми повністю готові", - заявив офіційний представник Чжао Ліцзянь.
"Якщо США підуть своїм шляхом, Китай обов'язково вживе твердих і рішучих заходів для захисту свого національного суверенітету та територіальної цілісності, і США повинні нести відповідальність за будь-які серйозні наслідки", - додав він.
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Тайвань проводить навчання на тлі напруженості у відносинах з Китаєм
Тайбей у понеділок проводить навчання з повітряного нальоту. Острів посилює підготовку на випадок нападу Китаю.
О 13:30 (05:30 за Грінвічем) пролунали сирени внаслідок яких міста на півночі Тайваню фактично закрилися на 30 хвилин. За допомогою текстового повідомлення було надіслано ракетне попередження з проханням до людей негайно евакуюватися в безпечне місце.
Цього тижня в інших частинах Тайваню пройдуть навчання з вуличної евакуації. Навчання було скасовано протягом останніх двох років через COVID-19.
Президент Тайваню Цай Інвень зробила зміцнення обороноздатності своїм головним пріоритетом і заявила, що лише народ може вирішувати своє майбутнє.
Контекст
Китай заявляє, що Тайвань є його територією, і Пекін ніколи не виключав можливість захоплення острова силою.
Вторгнення росії в Україну відновило на Тайвані дебати про те, як найкраще реагувати у разі нападу на тлі активізації китайських військових маневрів навколо острова.
Занепокоєння щодо намірів Китаю щодо Тайваню посилило напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами, які не визнають острів як окрему країну, але зобов'язалися допомогти в разу напалу Китаю.
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