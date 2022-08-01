Китай предупредил, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", в случае визита Пелоси на Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Китай заявил в понедельник, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Последнее предупреждение сделано в ходе регулярного брифинга министерства иностранных дел Китая. Пресс-секретарь Чжао Лицзянь также заявил, что из-за статуса Пэлоси как "должностного лица №3 в правительстве США" визит на Тайвань, который Китай называет своим, "приведет к вопиющим политическим последствиям".
Дополнение
Пелоси должна была начать турне четырьмя азиатскими странами в понедельник в Сингапуре на фоне интенсивных слухов о том, что она может рискнуть разгневать Пекин, посетив также самоуправляемый Тайвань.
30 июля Пекин провел маневры с боевыми стрельбами напротив Тайваня перед началом азиатского турне Пелоси.