Китай вводить санкції проти Пелосі через візит на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Китай оголосив, що вводить санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та її найближчих родичів через її візит на Тайвань, пише УНН з посиланням на BBC.
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Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Пелосі "серйозно втрутилася у внутрішні справи Китаю, завдала серйозної шкоди суверенітету та територіальній цілісності Китаю, серйозно потоптала принцип одного Китаю та серйозно загрожувала миру та стабільності в Тайванській протоці", йдеться у заяві.
Контекст
Китай проводить другий день своїх одних з найбільших військових навчань навколо Тайваню. Міністерство оборони Тайваню повідомляє, що кілька китайських кораблів і літаків вже другий день перетинають середню лінію - це неформальна розділова лінія в Тайванській протоці між материковим Китаєм та Тайванем.
Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.
Виступаючи в Японії, Пелосі пообіцяла, що Китай "не ізолюватиме" Тайвань, перешкоджаючи поїздкам туди американських політиків.