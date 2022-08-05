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Китай вводит санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань

Китай вводит санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань

Киев • УНН

 • 166232 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Китай объявил, что вводит санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее визита на Тайвань, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пелоси "серьезно вмешалась во внутренние дела Китая, нанесла серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно попирала принцип одного Китая и серьезно угрожала миру и стабильности в Тайванском проливе".

Контекст

Китай проводит второй день своих крупнейших военных учений вокруг Тайваня. Министерство обороны Тайваня сообщает, что несколько китайских кораблей и самолетов уже второй день пересекают среднюю линию – это неформальная разделительная линия в Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем.

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.
Выступая в Японии, Пелоси пообещала, что Китай "не будет изолировать" Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.

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