Китай вводит санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань

Детали

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пелоси "серьезно вмешалась во внутренние дела Китая, нанесла серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно попирала принцип одного Китая и серьезно угрожала миру и стабильности в Тайванском проливе".

Контекст

Китай проводит второй день своих крупнейших военных учений вокруг Тайваня. Министерство обороны Тайваня сообщает, что несколько китайских кораблей и самолетов уже второй день пересекают среднюю линию – это неформальная разделительная линия в Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем.

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.

Выступая в Японии, Пелоси пообещала, что Китай "не будет изолировать" Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.