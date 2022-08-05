Тайвань заявив, що Китай здійснив рекордні 68 вильотів бойових літаків навколо острова

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Агентство Reuters повідомляє, що в заяві міністерство оборони заявило, що воно засуджує цю акцію та захищатиме національну безпеку рішучими діями. Воно звинуватило Китай у серйозній шкоді статусу-кво в Тайванській протоці.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву написав у Twitter, що "Китай здійснив рекордні 68 вильотів бойових літаків і провів 13 військових кораблів навколо Тайваню".

Він додав: "Багато людей перетнули середню лінію протоки, щоб імітувати атаки. Ця небезпечна ескалація військової загрози руйнує мир і стабільність у регіоні і має бути засуджена".

Так, Китай другий день продовжує проводити військові навчання поблизу Тайваню після візиту американського політика Ненсі Пелосі на острови. Східна зона бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) заявила, що військові Китаю провели повітряні та морські бойові навчання на півночі, південному заході та сході Тайваню та продовжують "перевіряти спільні бойові можливості військ".

При цьому Китай оголосив про припинення відносин із США з низки важливих питань. Вони варіювалися від кліматичних переговорів до діалогів між керівниками китайських і американських військових, до робочої зустрічі представників міністерств оборони Китаю та США та механізму консультацій щодо військової безпеки на морі між країнами.

Лідер Тайваню Цай Інвень виступила з відеозверненням у відповідь на навчання Китаю, які почалися в четвер. У ньому вона зазначила: "Ми спокійні і не робимо поривань, ми раціональні і не провокаційні, але ми також будемо твердими і не будемо ухилятися. Тайвань ніколи не піддасться викликам".

Доповнення

Китай проводить свої одні з найбільших військових навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Тайвань заявив, що Китай 4 серпня випустив 11 балістичних ракет у води біля його північно-східного та південно-західного узбережжя, а офіційні особи Японії заявили, що п'ять китайських ракет впали у винятковій економічній зоні Японії.

Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.

Виступаючи в Японії, Пелосі пообіцяла, що Китай "не ізолюватиме" Тайвань, перешкоджаючи поїздкам туди американських політиків.