Тайвань заявил, что Китай совершил рекордные 68 вылетов боевых самолетов вокруг острова

Детали

Агентство Reuters сообщает, что в заявлении министерство обороны заявило, что оно осуждает эту акцию и будет защищать национальную безопасность решительными действиями. Оно обвинило Китай в серьезном ущербе статусу-кво в Тайванском проливе.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву написал в Twitter, что "Китай совершил рекордные 68 вылетов боевых самолетов и направил 13 военных кораблей вокруг Тайваня".

Он добавил: "Многие пересекли среднюю линию пролива, чтобы имитировать атаки. Эта опасная эскалация военной угрозы подрывает мир и стабильность в регионе и должна быть осуждена".

Так, Китай второй день продолжает проводить военные учения вблизи Тайваня после визита американского политика Нэнси Пелоси на острова. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявила, что военные Китая провели воздушные и морские боевые учения на севере, юго-западе и востоке Тайваня и продолжают "проверять общие боевые возможности войск".

При этом Китай объявил о прекращении отношений с США по ряду важных вопросов. Они варьировались от климатических переговоров до диалогов между руководителями китайских и американских военных, рабочей встречи представителей министерств обороны Китая и США и механизма консультаций по военной безопасности на море между странами.

Лидер Тайваня Цай Инвэнь выступила с видеообращением в ответ на учения Китаю, которые начались в четверг. В нем она отметила: "Мы спокойны и не порывисты, мы рациональны и не вызывающи, но также будем тверды и не будем уклоняться. Тайвань никогда не одолеют вызовы".

Дополнение

Китай проводит крупнейшие военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Тайвань заявил, что Китай 4 августа выпустил 11 баллистических ракет в воды у его северо-восточного и юго-западного побережья, а официальные лица Японии заявили, что пять китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.

Выступая в Японии, Пелоси пообещала, что Китай "не будет изолировать" Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.