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Тайвань заявив, що китайські літаки та кораблі провели імітацію нападу

Тайвань заявив, що китайські літаки та кораблі провели імітацію нападу

Київ • УНН

 • 193629 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство оборони Тайваню звинуватило китайські літаки та кораблі у проведенні у суботу імітаційних навчань з нападу на головний острів Тайваню, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

За даними міністерства, у Тайванській протоці було виявлено кілька груп китайських літаків і кораблів, деякі з яких перетнули середню лінію, неофіційну буферну зону, що розділяє дві сторони. Армія Тайваню використовувала патрульні військові кораблі та у відповідь поставила у бойову готовність ракети берегового базування.

Тим часом, за повідомленням офіційного CNA, тайванського чиновника, який відповідав за різні проекти з виробництва ракет, знайшли мертвим у суботу вранці в номері готелю на півдні Тайваню. Оу Ян Лі-сіну, заступнику голови Національного інституту науки і технологій Чун-Шаня, що належить військовим, було 57 років. Тайванський чиновник помер від серцевого нападу, повідомляють офіційні ЗМІ, на які посилається Reuters.

Водночас міністри закордонних справ США, Австралії та Японії закликали Китай негайно припинити військові навчання навколо Тайваню. У спільній заяві після зустрічі в Пномпені на полях зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) держсекретар США Ентоні Блінкен та міністри закордонних справ Австралії та Японії Пенні Вонг і Йосімасі Хаясі «висловили їхню стурбованість недавніми діями Китайської Народної Республіки, які серйозно підривають міжнародний мир та стабільність, включаючи проведення великомасштабних військових навчань». Вони також «засудили запуск КНР балістичних ракет, п'ять із яких, як повідомив японський уряд, приземлилися у його винятковій економічній зоні, що посилило напруженість та дестабілізувало регіон».

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що китайські військові навчання поблизу Тайваню становлять загрозу регіональній безпеці. Пекін оголосив про чотириденні навчання, які, як очікується, закінчаться в неділю. Навчання – це «серйозна проблема, яка впливає на нашу національну безпеку та безпеку наших громадян», – сказав Кісіда журналістам після зустрічі зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі у Токіо у п'ятницю.

У той же час Північна Корея засудила Ненсі Пелосі як «найгіршого руйнівника міжнародного миру та стабільності» після того, як спікер Палати представників США під час візиту до Південної Кореї висловила свою прихильність до досягнення денуклеаризації КНДР. Він також засудив її подорож до Тайваню.

Тим часом, реагуючи на рішення КНР про припинення співпраці з США у кількох областях, спецпредставник США з питань зміни клімату Джон Керрі заявив, що рішення Китаю призупинити двосторонні переговори щодо зміни клімату зі США не карає Вашингтон, «воно карає весь світ». «Жодна країна не повинна стримувати прогрес із екзистенційних транснаціональних питань через двосторонні розбіжності», — сказав колишній держсекретар США, який нині є головним кліматичним дипломатом в адміністрації Байдена. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі також заявив журналістам, що рішення Китаю про припинення співпраці у низці критично важливих областей було «принципово безвідповідальним».

Доповнення

Китай проводить свої одні з найбільших військових навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Тайвань заявив, що Китай 4 серпня випустив 11 балістичних ракет у води біля його північно-східного та південно-західного узбережжя, а офіційні особи Японії заявили, що п'ять китайських ракет впали у винятковій економічній зоні Японії.

Міністерство оборони Тайваню повідомляє, що під час навчань китайські кораблі та літаки перетинають середню лінію - це неформальна розділова лінія в Тайванській протоці між материковим Китаєм та Тайванем.

Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.
Виступаючи в Японії, Пелосі пообіцяла, що Китай "не ізолюватиме" Тайвань, перешкоджаючи поїздкам туди американських політиків.

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