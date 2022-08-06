Тайвань заявил, что китайские самолеты и корабли провели имитацию нападения

Детали

По данным министерства, в Тайванском проливе было обнаружено несколько групп китайских самолетов и кораблей, некоторые из которых пересекли среднюю линию, неофициальную буферную зону, разделяющую две стороны. Армия Тайваня использовала патрульные военные корабли и в ответ поставила в боевую готовность ракеты берегового базирования.

Между тем, по сообщению официального CNA, тайваньского чиновника, отвечавшего за разные проекты по производству ракет, нашли мертвым в субботу утром в номере гостиницы на юге Тайваня. Оу Ян Ли-сину, заместителю главы принадлежащего военным Национального института науки и технологий Чун-Шаня, было 57 лет. Тайваньский чиновник умер от сердечного приступа, сообщают официальные СМИ, на которые ссылается Reuters.

В то же время министры иностранных дел США, Австралии и Японии призвали Китай немедленно прекратить военные учения вокруг Тайваня. В совместном заявлении после встречи в Пномпене на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Австралии и Японии Пенни Вонг и Йосимаса Хаяси «выразили их обеспокоенность недавними действиями Китайской Народной Республики, которые серьезно подрывают международный мир и стабильность, включая проведение крупномасштабных военных учений». Они также «осудили запуск КНР баллистических ракет, пять из которых, как сообщило японское правительство, приземлились в ее исключительной экономической зоне, что усилило напряженность и дестабилизировало регион».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что китайские военные учения вблизи Тайваня представляют угрозу региональной безопасности. Пекин объявил о четырехдневных учениях, которые, как ожидается, закончатся в воскресенье. Учения – это «серьезная проблема, которая влияет на нашу национальную безопасность и безопасность наших граждан», – сказал Кисида журналистам после встречи со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Токио в пятницу.

В то же время Северная Корея осудила Нэнси Пелоси как «наихудшего разрушителя международного мира и стабильности» после того, как спикер Палаты представителей США во время визита в Южную Корею выразила свою приверженность достижению денуклеаризации КНДР. Он также осудил ее поездку на Тайвань.

Между тем, реагируя на решение КНР о прекращении сотрудничества с США в нескольких областях, спецпредставитель США по изменению климата Джон Керри заявил, что решение Китая приостановить двусторонние переговоры по изменению климата с США не наказывает Вашингтон, «оно наказывает весь мир». «Ни одна страна не должна сдерживать прогресс по экзистенциальным транснациональным вопросам из-за двусторонних разногласий», — сказал бывший госсекретарь США, ныне являющийся главным климатическим дипломатом в администрации Байдена. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также заявил журналистам, что решение Китая о прекращении сотрудничества в ряде критически важных областей было «принципиально безответственным».

Дополнение

Китай проводит свои крупнейшие военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Тайвань заявил, что Китай 4 августа выпустил 11 баллистических ракет в воды у его северо-восточного и юго-западного побережья, а официальные лица Японии заявили, что пять китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Тайваня сообщает, что во время учений китайские корабли и самолеты пересекают среднюю линию – это неформальная разделительная линия в Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем.

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.

Выступая в Японии, Пелоси пообещала, что Китай "не будет изолировать" Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.