Тайвань заявив, що Китай запусками ракет "імітує" Північну Корею
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Тайвань звинуватив Китай у наслідуванні Північної Кореї, запускаючи ракети в море навколо острова, пише УНН з посиланням на BBC.
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Китай запустив 11 балістичних ракет по водах навколо північно-східного та південно-західного узбережжя Тайваню, повідомив Тайвань.
Так, міністерство закордонних справ Тайваню звинуватило Китай у тому, що він "наслідує приклад Північної Кореї у навмисних випробувальних запусках ракет у водах поблизу інших країн".
Китай також розпочав навчання з бойовими стрільбами, які закінчаться в неділю.
Запуски китайських ракет та навчання проводяться на деяких з найжвавіших водних шляхів у світі, що призводить до порушення судноплавних шляхів та рейсів на Тайвань та назад.
Судна були змушені змінити маршрут, і очікується, що збої тривалістю кілька днів вплинуть на ланцюжки поставок через затримки з доставкою по всьому світу.
Доповнення
Запуски за кілька кілометрів від узбережжя послідували за візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань у середу.
Північну Корею — сильного союзника Китаю — звинувачують у розпалюванні напруженості в регіоні через неодноразові запуски ракет в останні місяці.