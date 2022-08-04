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Тайвань заявив, що Китай запусками ракет "імітує" Північну Корею

Тайвань заявив, що Китай запусками ракет "імітує" Північну Корею

Київ • УНН

 • 107778 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Тайвань звинуватив Китай у наслідуванні Північної Кореї, запускаючи ракети в море навколо острова, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Китай запустив 11 балістичних ракет по водах навколо північно-східного та південно-західного узбережжя Тайваню, повідомив Тайвань.

Так, міністерство закордонних справ Тайваню звинуватило Китай у тому, що він "наслідує приклад Північної Кореї у навмисних випробувальних запусках ракет у водах поблизу інших країн".

Китай також розпочав навчання з бойовими стрільбами, які закінчаться в неділю.

Запуски китайських ракет та навчання проводяться на деяких з найжвавіших водних шляхів у світі, що призводить до порушення судноплавних шляхів та рейсів на Тайвань та назад.

Судна були змушені змінити маршрут, і очікується, що збої тривалістю кілька днів вплинуть на ланцюжки поставок через затримки з доставкою по всьому світу.

Доповнення

Запуски за кілька кілометрів від узбережжя послідували за візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань у середу.

Північну Корею — сильного союзника Китаю — звинувачують у розпалюванні напруженості в регіоні через неодноразові запуски ракет в останні місяці.

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