Тайвань заявил, что Китай запусками ракет "имитирует" Северную Корею

Детали

Китай запустил 11 баллистических ракет по водам вокруг северо-восточного и юго-западного побережья Тайваня, сообщил Тайвань.

Так, министерство иностранных дел Тайваня обвинило Китай в том, что он "следует примеру Северной Кореи в преднамеренных испытательных запусках ракет в водах вблизи других стран".

Китай также начал учения с боевыми стрельбами, которые закончатся в воскресенье.

Запуски китайских ракет и учения проводятся на некоторых из самых оживленных водных путей в мире, что приводит к нарушению судоходных путей и рейсов на Тайвань и обратно.

Суда были вынуждены изменить маршрут, и ожидается, что сбои продолжительностью несколько дней повлияют на цепочки поставок из-за задержек с доставкой по всему миру.

Дополнение

Запуски в нескольких километрах от побережья последовали за визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в среду.

Северную Корею — сильного союзника Китая — обвиняют в разжигании напряженности в регионе из-за неоднократных запусков ракет в последние месяцы.