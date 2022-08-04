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Тайвань заявил, что Китай запусками ракет "имитирует" Северную Корею

Тайвань заявил, что Китай запусками ракет "имитирует" Северную Корею

Киев • УНН

 • 107773 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Тайвань обвинил Китай в подражании Северной Корее, запуская ракеты в море вокруг острова, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Китай запустил 11 баллистических ракет по водам вокруг северо-восточного и юго-западного побережья Тайваня, сообщил Тайвань.

Так, министерство иностранных дел Тайваня обвинило Китай в том, что он "следует примеру Северной Кореи в преднамеренных испытательных запусках ракет в водах вблизи других стран".

Китай также начал учения с боевыми стрельбами, которые закончатся в воскресенье.

Запуски китайских ракет и учения проводятся на некоторых из самых оживленных водных путей в мире, что приводит к нарушению судоходных путей и рейсов на Тайвань и обратно.

Суда были вынуждены изменить маршрут, и ожидается, что сбои продолжительностью несколько дней повлияют на цепочки поставок из-за задержек с доставкой по всему миру.

Дополнение

Запуски в нескольких километрах от побережья последовали за визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в среду.

Северную Корею — сильного союзника Китая — обвиняют в разжигании напряженности в регионе из-за неоднократных запусков ракет в последние месяцы.

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