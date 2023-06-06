Ташева: подрыв Каховской ГЭС - проблема для всего юга Украины включая Крым

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"Подрыв Каховской ГЭС - это катастрофа не только для Херсонщины, это проблема для всего юга Украины в целом, включая Крым. Наибольшее влияние опустошение Каховского водохранилища будет иметь на обеспечение питьевой водой и в целом систему ирригационных каналов. Северо-Крымский и Каховский каналы останутся без доступа к воде и до восстановления Каховской ГЭС не смогут наполняться.

Это означает, что левобережье Херсонщины, частично Запорожской области и Крым останутся без днепровской воды. Регион ждет продовольственный кризис и обеднение населения, занятого в сельском хозяйстве, и зависимых от поставок воды предприятий. россия как всегда не думает о людях и последствиях", - отметила Ташева.

Детали

По ее словам, Херсонщина - это преимущественно сельскохозяйственный регион, где выращивание зерновых и других культур является основой экономического благосостояния жителей. Теперь дело жизни многих оказалась под угрозой. Оккупантам безразлично на регион и местных жителей.

"Затопление в основном будет касаться левобережья Херсонщины – территории, которую оккупанты сами же и контролировали, которую “считали своей”, и которую сами же взяли и оставили без перспектив и с угрозой экологической катастрофы. Вот так они берегут и беспокоятся за жителей Запорожской и Херсонской областей, и вот так они беспокоятся за жителей Крыма.

Весь период временной оккупации Крыма россияне и их оккупационные администрации обвиняли Украину в экоциде, даже заявления в Международный уголовный суд хотели писать о непоставке Украиной воды в Крым, а теперь так легко от этой воды отказались, просто уничтожая все вокруг.

Вспомнят ли они теперь 2021 год, или к чему привела нехватка воды Северо-Крымского канала в 2018 году в Армянске, когда из кислотонакопителя завода “Крымский титан” начались выбросы химических веществ. Впереди лето и существенное испарение. У нас нет другого выбора, кроме освобождения собственной земли, иначе ничто не гарантирует безопасности", - отметила представительница Президента Украины.

Добавим

Еще одна угроза, по словам Ташевой, Запорожская АЭС.

"Наполняемость прудов-охладителей атомной электростанции зависит от уровня воды в Каховском водохранилище, вода из которого необходима, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен достаточно для обеспечения ее безопасной эксплуатации. В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели. Однако теперь угроза возникновения техногенных аварий на ЗАЭС существенно возросла. В случае каких-либо непредвиденных ситуаций на ЗАЭС под угрозой опять же окажутся юг Украины, включая Крым", - добавила она.

Кроме того, по словам Ташевой, подтопление населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий непременно приведет к попаданию в воду нефтепродуктов и химических веществ сельскохозяйственного назначения. Вся эта вода по руслу Днепра будет вынесена в Черное море. Купание в море в ближайшей перспективе у берегов Николаевской, Херсонской областей и западного побережья Крыма нежелательно и может нести угрозу здоровью граждан, а вместе с тем приведет к отравлению экосистемы и непоправимым последствиям.

"За все, что оккупанты сейчас разрушают, им придется заплатить. В том числе за это преступление путинского режима. россия десятилетиями будет возмещать репарациями за все уничтоженное и поврежденное на этой войне”, - резюмировала Представитель Президента.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.