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Ташева: підрив Каховської ГЕС - проблема для всього півдня України включно з Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрив Каховської ГЕС - це катастрофа не лише для Херсонщини, це проблема для всього півдня України загалом включно з Кримом. На цьому наголосила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає УНН.

Ташева: підрив Каховської ГЕС - проблема для всього півдня України включно з Кримом

Цитата

"Підрив Каховської ГЕС - це катастрофа не лише для Херсонщини, це проблема для всього півдня України загалом включно з Кримом. Найбільший вплив спустошення Каховського водосховища матиме на забезпечення питною водою та загалом систему іригаційних каналів. Північно-Кримський та Каховський канали залишаться без доступу до води та до відновлення Каховської ГЕС не зможуть наповнюватися.

Це означає, що лівобережжя Херсонщини, частково Запорізької області та Крим залишаться без дніпровської води. На регіон чекає продовольча криза та збідніння населення, зайнятого в сільському господарстві, та залежних від постачання води підприємств. росія як завжди не думає про людей та наслідки", - зазначила Ташева.

Деталі

За її словами, Херсонщина - це переважно сільськогосподарський регіон, де вирощування зернових та інших культур є основою економічного добробуту мешканців. Тепер справа життя багатьох опинилася під загрозою. Окупантам байдуже на регіон і місцевих мешканців.

"Затоплення здебільшого стосуватиметься лівобережжя Херсонщини – території, яку окупанти самі ж і контролювали, яку “вважали своєю”, і яку самі ж взяли й залишили без перспектив та з загрозою екологічної катастрофи. От так вони бережуть і турбуються за мешканців Запорізької та Херсонської областей, і от так вони турбуються за мешканців Криму.

Весь період тимчасової окупації Криму росіяни та їх окупаційні адміністрації звинувачували Україну в екоциді, навіть заяви до Міжнародного кримінального суду хотіли писати щодо непостачання Україною води в Крим, а тепер так легко від цієї води відмовились, просто знищуючи все навколо.

Чи згадають вони тепер 2021 рік, або до чого призвела нестача води Північно-Кримського каналу у 2018 році в Армянську, коли з кислотонакопичувача заводу “Кримський титан” почались викиди хімічних речовин. Попереду літо і суттєве випаровування. У нас немає іншого вибору, крім звільнення власної землі, інакше ніщо не гарантує безпеки", - зазначила представниця Президента України.

Додамо

Ще одна загроза, за словами Ташевої, Запорізька АЕС.

"Наповнюваність ставків-охолоджувачів атомної електростанції залежить від рівня води в Каховському водосховищі, вода з якого необхідна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений достатньо для забезпечення її безпечної експлуатації. На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники. Однак тепер загроза виникнення техногенних аварій на ЗАЕС суттєво зросла. У випадку будь-яких непередбачуваних ситуацій на ЗАЕС під загрозою знову ж таки опиняться південь України включно з Кримом", - додала вона.

Крім того, за словами Ташевої, підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь неодмінно призведе до потрапляння в воду нафтопродуктів та хімічних речовин сільськогосподарського призначення. Уся ця вода руслом Дніпра буде винесена в Чорне море. Купання в морі у найближчій перспективі біля берегів Миколаївської, Херсонської областей та західного узбережжя Криму небажане та може нести загрозу здоров’ю громадян, а разом з тим призведе до отруєння екосистеми та непоправних наслідків.

"За усе, що окупанти зараз руйнують, їм доведеться заплатити. У тому числі за цей злочин путінського режиму. росія десятиліттями буде відшкодовувати репараціями за усе знищене та пошкоджене на цій війні”, - резюмувала Представниця Президента.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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