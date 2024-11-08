Тарифы на газ, отопление и горячую воду вырастут с 2026 года - прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся без изменений в 2024-2025 годах. Однако из-за сложной ситуации в энергетике ожидается, что с 2026 года их постепенно будут повышать до экономически обоснованных уровней.

Пишет УНН со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ.

НБУ ожидает, что в течение 2024-2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут. Однако учитывая сложную ситуацию в энергетике прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням - говорится в отчете.

Нацбанк отмечает, что неопределенность относительно сроков и размеров повышения тарифов, особенно на энергоносители, создает риски для прогноза инфляции.

Если тарифы на энергию и коммунальные услуги резко вырастут, это добавит к инфляции и увеличит потребность в субсидиях для населения, а затягивание с повышением тарифов снизит инфляцию в краткосрочной перспективе, но приведет к финансовым проблемам в государственных энергокомпаниях, в частности из-за квазифискальных дисбалансов.

Это может вызвать нестабильность на энергорынке, уменьшить инвестиции в отрасль и перенести ценовое давление на будущее.

Напомним

Еще в июле этого года Минэнерго заявило, что пока не рассматривают поднятие тарифа на электроэнергию до 7 грн, хотя стоимость электроэнергии для населения после поднятия тарифа остается одной из самых низких в Европе.