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Тариф на транзит российской нефти по территории Украины повышен - росСМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Тариф на транзит российской нефти по территории Украины с 1 июня повысится на 25%, пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Детали

Как пишут российские издания, якобы АО «Укртранснафта» планирует двухэтапное повышение тарифа на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.

С 1 июня ставка за транзит, по сообщениям, вырастет на 25% до 17 евро за тонну. Старый тариф составлял 13,6 евро.

А с 1 августа, как сообщается, ставка поднимется до 21 евро за тонну.

Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%.

Дополнение

В прошлом году президент "транснефти" николай токарев заявлял, что поставки нефти в этом направлении в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года.

"Южная ветка "Дружбы", которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли - около 12 млн тонн", - уточнял тогда он.

Напомним

Ранее издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорится, что несмотря на полномасштабное российское вторжение Украина продолжает пропускать через свою территорию российскую нефть и газ.

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