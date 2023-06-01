Тариф на транзит російської нафти територією України піднято - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Тариф на транзит російської нафти територією України з 1 червня підвищиться на 25%, пишуть російські ЗМІ, повідомляє УНН.
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Як пишуть російські видання, нібито АТ «Укртранснафта» планує двоетапне підвищення тарифу на транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» в напрямку Словаччини та Угорщини.
З 1 червня ставка за транзит, за повідомленнями, зросте на 25% до 17 євро за тонну. Старий тариф становив 13,6 євро.
А з 1 серпня, як повідомляється, ставка підніметься до 21 євро за тонну.
Колишні норми діяли з 1 січня 2023 року, коли було підвищено на 18,3%.
Доповнення
Минулого року президент "транснєфті" микола токарєв заявляв, що постачання нафти в цьому напрямку в 2023 році очікується на рівні 2022 року.
"Південна гілка "Дружби", яка транспортує нафту через територію України до Словаччини, Чехії та Угорщини, вона залишається в колишніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони споживатимуть ті обсяги, які споживали - близько 12 млн тонн", - уточнював тоді він.
Нагадаємо
Раніше видання The Washington Post опублікувало статтю, у якій йдеться, що попри повномасштабне російське вторгнення Україна продовжує пропускати через свою територію російську нафту і газ.