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Вище політичне керівництво України вимагає від західних партнерів запровадити більш жорсткі санкції та розірвати всі економічні зв'язки з росією. При цьому, Київ заявляє, що у нього "практично немає іншого вибору, окрім як підтримувати свої власні комерційні угоди. Україна лобіює їх збереження, стверджуючи, що це дає певні важелі впливу на кремль і допомагає обмежувати місця, де російські військові завдають авіаударів".

Про безперервні прибутки росії та розчарування Києва нещодавно стало відомо зі злитих у мережу секретних документів США. У них стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський розглядав можливість підриву нафтопроводу "Дружба" на початку цього року.

Минулого року москва відправляла близько 300 тисяч барелів нафти на день трубопроводом "Дружба", що проходить через Україну. росія також зобов'язана щорічно прокачувати близько 40 млрд кубометрів газу через газотранспортну систему України через угоди про постачання, укладені до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Київ має виконати свої договірні зобов'язання, і рішення про припинення поставок залишається за країнами-одержувачами, як-от Угорщина, яким узимку потрібні російські нафта та газ.

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"Але Київ також наполягає на тому, що поставки російського газу повинні тривати навіть після того, як москва незаконно анексувала Крим у 2014 році і розпалила війну на Донбасі. Україна наполягала на збереженні своєї ролі транзитної країни, а також вимагала, щоб такі країни, як Німеччина, не допомагали Росії будувати нові трубопроводи. Критики назвали цю точку зору лицемірною. Тепер Україна каже, що всі її прихильники повинні скоротити або припинити використання російської енергії", - йдеться в матеріалі.

Робоча група з санкцій проти рф під головуванням глави Офісу Президента Андрія Єрмака та експосла США в рф Майкла Макфола минулого місяця опублікувала "план дій", у якому викладено додаткові кроки, які необхідно зробити для покарання рф. Однак у плані окремо згадувалося про збереження транзиту російських енергоресурсів через територію України.

У ньому також міститься заклик призупинити роботу "всіх контрольованих росією трубопровідних маршрутів", якими російський газ надходить на європейський ринок, а також трубопроводу "Турецький потік" через Туреччину.

На думку економічного експерта з питань колишнього Радянського Союзу Андерса Аслунда, який також входить до робочої групи щодо санкцій, логіка збереження транзиту через Україну зрозуміла: газ все одно піде на європейські ринки, тому що ЄС окреслив кілька винятків із режиму ембарго для таких країн, як Угорщина.

Ба більше, росія зобов'язалася виплатити Україні загалом 7 млрд доларів у рамках п'ятирічного контракту, підписаного 2019 року під назвою "качай або плати", згідно з яким москва має платити незалежно від того, чи постачає вона газ.

Експерт зазначає, що мета санкцій - не запровадити "загальну заборону на торгівлю з Росією, а завдати їй максимальної шкоди, не заподіявши при цьому більшої шкоди Україні".

10 травня в Брюсселі обговорювали 11-й пакет санкцій проти росії. Попередні заходи були спрямовані проти окремих осіб, підприємств і секторів російської економіки й обмежували експорт та імпорт.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції із Зеленським у Києві напередодні заявила, що ЄС буде "продовжувати робити все, що в його силах, щоб підірвати військову машину Путіна і його доходи". Зеленський похвалив пропозиції ЄС, які, за його словами, вдарять по російській атомній енергетиці. Але він та інші офіційні особи заявили, що цього все ще недостатньо.

Згідно з газовим контрактом із Києвом росія зобов'язана щорічно виплачувати Україні від 1 до 1,5 млрд доларів. Після початку війни Київ закрив головну точку входу російського газу на окуповану територію на сході, заявивши, що там не можуть працювати українські техніки.

Українські офіційні особи наполягали на тому, що є можливість відправити весь російський газ через інший пункт пропуску. Однак росія різко скоротила обсяг газу, який прокачувала через Україну.

У вересні "Нафтогаз" подав позов до Міжнародного арбітражного суду в Парижі, заявивши, що російська державна газова компанія "Газпром" не виплатила кошти у строки, та не в повному обсязі, що було прописано в контракті. Однак "Нафтогаз" відмовився уточнити, скільки не було виплачено.

"Газпром" у відповідь заявив, що "об'єктивних причин для порушення справи немає", і пригрозив накласти фінансові санкції на "Нафтогаз".

"Росія сподівалася обійти Україну, відкривши два газопроводи через Північне море в Німеччину. Поки будувався "Північний потік-2", українські офіційні особи стверджували, що частина російського газу має й далі надходити через Україну, щоб запобігти повномасштабній війні. "Північний потік - 2" був побудований, але так і не був використаний. А війна все одно почалася", - пише газета.

Віцепрезидентка з політичних досліджень Київської школи економіки Наталя Шаповал заявила, що використання росією українських трубопроводів "створює певний додатковий захист" і, мабуть, обмежує авіаудари москви.

"Під час їхньої кампанії проти енергетичного сектора цієї зими транспортування і зберігання газу, безумовно, не були їхніми головними цілями", - сказав Шаповал.

Крім того, нафтопровід "Дружба" також не постраждав - його роботу зупинили лише "на кілька днів, коли не було потужності для запуску насосів", - заявив експерт із транспортування енергії з S&P Global Commodity Insights у Лондоні Метью Сагерс.

За його словами, торік через "Дружбу" проходило близько 80% нафти для найбільшої угорської нафтової компанії MOL, а цьогоріч передбачається перевезти від 50 до 55%.

Крім Угорщини, від нафти, що поставляється через "Дружбу" - залежать Чехія і Словаччина. Крім того, минулого року Україна заробила близько 180 млн доларів на транзитних зборах від нафтопроводу.

"Зрештою, українцям не потрібно підривати трубопровід - вони можуть просто припинити вести бізнес, якщо захочуть", - додав експерт.

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