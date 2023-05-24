Детали

Высшее политическое руководство Украины требует от западных партнеров ввести более жесткие санкции и разорвать все экономические связи с россией. При этом, Киев заявляет, что у него “практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки. Украина лоббирует их сохранение, утверждая, что это дает определенные рычаги воздействия на кремль и помогает ограничивать места, где российские военные наносят авиаудары”.

О непрерывной прибыли россии и разочаровании Киева недавно стало известно из слитых в сеть секретных документах США. В них утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность подрыва нефтепровода "Дружба" в начале этого года.

В прошлом году москва отправляла около 300 тысяч баррелей нефти в день по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину. россия также обязана ежегодно прокачивать около 40 млрд кубометров газа через газотранспортную систему Украины из-за соглашений о поставках, заключенных до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Чернышов заявил, что Киев должен выполнить свои договорные обязательства, и решение о прекращении поставок остается за странами-получателями, такими как Венгрия, которым зимой нужны российские нефть и газ.

Цитата

“Но Киев также настаивает на том, что поставки российского газа должны продолжаться даже после того, как москва незаконно аннексировала Крым в 2014 году и разожгла войну на Донбассе. Украина настаивала на сохранении своей роли транзитной страны, а также требовала, чтобы такие страны, как Германия, не помогали россии строить новые трубопроводы. Критики назвали эту точку зрения лицемерной. Теперь Украина говорит, что все ее сторонники должны сократить или прекратить использование российской энергии”, – говорится в материале.

Рабочая группа по санкциям против рф под председательством главы Офиса Президента Андрея Ермака и экс-посла США в рф Майкла Макфола в прошлом месяце опубликовала "план действий", в котором изложены дополнительные шаги, которые необходимо предпринять для наказания рф. Однако в плане отдельно упоминалось о сохранении транзита российских энергоресурсов через территорию Украины.

В нем также содержится призыв приостановить работу “всех оставшихся контролируемых россией трубопроводных маршрутов”, по которым российский газ поступает на европейский рынок, а также трубопровода “Турецкий поток” через Турцию.

По мнению экономического эксперта по вопросам бывшего Советского Союза Андерса Аслунда, который также входит в рабочую группу по санкциям, логика сохранения транзита через Украину ясна: газ все равно пойдет на европейские рынки, потому что ЕС очертил несколько исключений из режима эмбарго для таких стран, как Венгрия.

Более того, россия обязалась выплатить Украине в общей сложности 7 млрд долларов в рамках пятилетнего контракта, подписанного в 2019 году под названием “качай или плати”, согласно которому москва должна платить независимо от того, поставляет ли она газ.

Эксперт отмечает, что цель санкций — не ввести “общий запрет на торговлю с россией, а нанести ей максимальный ущерб, не причинив при этом большего ущерба Украине”.

10 мая в Брюсселе обсуждали 11-й пакет санкций против россии. Предыдущие меры были направлены против отдельных лиц, предприятий и секторов российской экономики и ограничивали экспорт и импорт.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Зеленским в Киеве накануне заявила, что ЕС будет “продолжать делать все, что в его силах, чтобы подорвать военную машину путина и его доходы”. Зеленский похвалил предложения ЕС, которые, по его словам, ударят по российской атомной энергетике. Но он и другие официальные лица заявили, что этого все еще недостаточно.

Согласно газовому контракту с Киевом россия обязана ежегодно выплачивать Украине от 1 до 1,5 млрд долларов. После начала войны Киев закрыл главную точку входа российского газа на оккупированную территорию на востоке, заявив, что там не могут работать украинские техники.

Украинские официальные лица настаивали на том, что есть возможность отправить весь российский газ через другой пункт пропуска. Однако россия резко сократила объем газа, который прокачивала через Украину.

В сентябре “Нафтогаз” подал иск в Международный арбитражный суд в Париже, заявив, что российская государственная газовая компания “Газпром” не выплатила средства в сроки, и не в полном объеме, что было прописано в контракте. Однако “Нафтогаз” отказался уточнить, сколько не было выплачено.

“Газпром” в ответ заявил, что “объективных причин для возбуждения дела нет”, и пригрозил наложить финансовые санкции на “Нафтогаз”.

“россия надеялась обойти Украину, открыв два газопровода через Северное море в Германию. Пока строился “Северный поток-2”, украинские официальные лица утверждали, что часть российского газа должна продолжать поступать через Украину, чтобы предотвратить полномасштабную войну. “Северный поток — 2” был построен, но так и не был использован. А война все равно началась”, – пишет газета.

Вице-президент по политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал заявила, что использование россией украинских трубопроводов “создает некоторую дополнительную защиту” и, по-видимому, ограничивает авиаудары москвы.

“Во время их кампании против энергетического сектора этой зимой транспортировка и хранение газа, безусловно, не были их главными целями”, — сказал Шаповал.

Кроме того, нефтепровод “Дружба” также не пострадал – его работа была остановлена всего “на пару дней, когда не было мощности для запуска насосов”», — заявил эксперт по транспортировке энергии из S&P Global Commodity Insights в Лондоне Мэтью Сагерс.

По его словам, в прошлом году через “Дружбу” проходило около 80% нефти для крупнейшей венгерской нефтяной компании MOL, а в этом году предполагается перевезти от 50 до 55%.

Помимо Венгрии, от нефти, поставляемой через “Дружбу” – зависят Чехия и Словакия. Кроме того, в прошлом году Украина заработала около 180 млн долларов на транзитных сборах от нефтепровода.

“В конце концов, украинцам не нужно взрывать трубопровод — они могут просто прекратить вести бизнес, если захотят”, – добавил эксперт.

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