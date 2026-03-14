Танкер под греческим флагом получил удар неопознанного объекта у терминала в Новороссийске - Reuters

Танкер под греческим флагом "Maran Homer" получил удар от неопознанного объекта в субботу, когда ждал приказа войти в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в РФ, со ссылкой на его менеджера Maran Tankers сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Судно, которое плыло за пределами российских территориальных вод и ожидало получить груз казахстанской нефти, ударило примерно в 4:35 утра по местному времени (01:35 GMT).

"Пострадавших нет, экипаж в безопасности", - говорится в заявлении Maran Tankers, и добавляется, что отмечены лишь незначительные материальные повреждения палубы и оборудования судна.

Судно уже вышло из Новороссийска, сообщила компания.

Масштабный пожар вспыхнул на нефтеперевалочном терминале "Тихорецк-Нефть" в Краснодарском крае после атаки дронов