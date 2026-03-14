Танкер под греческим флагом получил удар неопознанного объекта у терминала в Новороссийске - Reuters
Киев • УНН
Судно под греческим флагом получило повреждения от неизвестного объекта во время ожидания загрузки нефти. Экипаж не пострадал, танкер уже покинул район.
Танкер под греческим флагом "Maran Homer" получил удар от неопознанного объекта в субботу, когда ждал приказа войти в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в РФ, со ссылкой на его менеджера Maran Tankers сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Судно, которое плыло за пределами российских территориальных вод и ожидало получить груз казахстанской нефти, ударило примерно в 4:35 утра по местному времени (01:35 GMT).
"Пострадавших нет, экипаж в безопасности", - говорится в заявлении Maran Tankers, и добавляется, что отмечены лишь незначительные материальные повреждения палубы и оборудования судна.
Судно уже вышло из Новороссийска, сообщила компания.
