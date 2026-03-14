Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Танкер під грецьким прапором зазнав удару невпізнаного об'єкта біля терміналу у новоросійську - Reuters

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Судно під грецьким прапором отримало пошкодження від невідомого об'єкта під час очікування завантаження нафти. Екіпаж не постраждав, танкер уже покинув район.

Танкер під грецьким прапором зазнав удару невпізнаного об'єкта біля терміналу у новоросійську - Reuters
фото ілюстративне

Танкер під грецьким прапором "Maran Homer" зазнав удару від невпізнаного об'єкта в суботу, коли чекав наказу увійти до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську у рф, з посиланням на його менеджера Maran Tankers повідомляє Reuters, пише УНН.

Судно, яке ​пливло за межами російських територіальних вод і очікувало отримати ​вантаж казахстанської ​нафти, вдарило приблизно о 4:35 ранку за місцевим часом (01:35 GMT).

"Постраждалих немає, екіпаж у безпеці", - ідеться у заяві Maran Tankers, і додається, що відзначено лише незначні матеріальні пошкодження палуби та обладнання судна.

Судно ​вже ​вийшло з Новоросійська, повідомила компанія.

