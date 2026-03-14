Танкер під грецьким прапором зазнав удару невпізнаного об'єкта біля терміналу у новоросійську - Reuters
Київ • УНН
Судно під грецьким прапором отримало пошкодження від невідомого об'єкта під час очікування завантаження нафти. Екіпаж не постраждав, танкер уже покинув район.
Танкер під грецьким прапором "Maran Homer" зазнав удару від невпізнаного об'єкта в суботу, коли чекав наказу увійти до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську у рф, з посиланням на його менеджера Maran Tankers повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Судно, яке пливло за межами російських територіальних вод і очікувало отримати вантаж казахстанської нафти, вдарило приблизно о 4:35 ранку за місцевим часом (01:35 GMT).
"Постраждалих немає, екіпаж у безпеці", - ідеться у заяві Maran Tankers, і додається, що відзначено лише незначні матеріальні пошкодження палуби та обладнання судна.
Судно вже вийшло з Новоросійська, повідомила компанія.
