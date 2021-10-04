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Талибы провели операцию против организации ИГ, совершивших теракт в Кабуле

Талибы провели операцию против организации ИГ, совершивших теракт в Кабуле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Через несколько часов после взрыва бомбы произошел в воскресенье, 3 октября, в мечети в Кабуле во время траурной церемонии, отряды талибов атаковали боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает агентство dpa, информирует УНН.

Детали

Террористы так называемого “спящей ячейки” “ИГ-Хорасан” (полное название — “Исламское государство вилаят Хорасан”) — центра ИГ, действующей в Афганистане и Пакистане — были захвачены в одном из домов в афганской столице. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter член “Талибана” Мухаммад Джалал. Согласно обнародованным им данным, во время операции трое террористов ИГ были “нейтрализованы”: они взорвали себя сами с помощью поясов смертников.

Дополнение

Как сообщили корреспонденту dpa двое местных жителей, в течение нескольких часов они слышали звуки, свидетельствующие о “тяжелых боях”, но не могли понять, что происходит. В результате боевых действий было повреждено немало домов. Многие дома загорелись.

Что предшествовало

Мощный взрыв прогремел в мечети Идгах 3 октября, в тот момент, когда там проходила церемония прощания с матерью официального представителя исламистского движения “Талибан” Забихулла Муджахида. Теракт унес жизни 12 человек. Более 32 человек получили ранения.

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