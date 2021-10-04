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Таліби провели операцію проти осередку ІД, які здійснили теракт в Кабулі

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Через кілька годин після вибуху бомби, що стався у неділю, 3 жовтня, у мечеті в Кабулі під час траурної церемонії, загони талібів атакували бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), передає агентство dpa, інформує УНН.

Деталі

Терористи з так званого “сплячого осередку” “ІД-Хорасан” (повна назва — “Ісламська держава вілаят Хорасан”) — осередок ІД, що діє в Афганістані та Пакистані — були захоплені в одному з будинків в афганській столиці. Про це написав у своєму акаунті в Twitter член “Талібану” Мухаммад Джалал. Згідно з оприлюдненими ним даними, під час операції троє терористів ІД були “нейтралізовані”: вони підірвали себе самі за допомогою поясів смертників.

Доповнення

Як повідомили кореспонденту dpa двоє місцевих жителів, протягом декількох годин вони чули звуки, які свідчили про “важкі бої”, але не могли зрозуміти, що відбувається. В результаті бойових дій було пошкоджено чимало будинків. Багато будинків загорілися.

Що передувало

Потужний вибух прогримів в мечеті Ідгах 3 жовтня, в той момент, коли там проходила церемонія прощання з матір’ю офіційного представника ісламістського руху “Талібан” Забіхула Муджахида. Теракт забрав життя 12 осіб. Понад 32 людей отримали поранення.

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