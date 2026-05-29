Тайские полицейские переоделись в танцовщиц ради ареста наркодилера – фото стало вирусным

В Таиланде полицейские под прикрытием переоделись в женские сценические костюмы, чтобы задержать подозреваемого в торговле метамфетамином во время фестиваля уличных танцев. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Операция прошла в провинции Лопбури на севере страны. Шестеро правоохранителей, среди которых пятеро мужчин, в блестящих костюмах танцовщиц подошли к подозреваемому и задержали его прямо во время празднований. У мужчины изъяли более 50 таблеток метамфетамина, сотни пакетов для фасовки наркотиков, а также телефон, который якобы использовался для незаконных азартных игр.

После ареста офицеры позировали для фото в своих костюмах вместе с задержанным в наручниках. Снимок быстро стал вирусным в соцсетях. Впоследствии тайская полиция признала, что часть популярных фото после задержания была создана или отредактирована с помощью искусственного интеллекта.

Мы не хотели выходить и арестовывать его, это пустая трата средств на прокат костюмов