Священник, который на джипе разъезжал по могилам в Харькове, был трезв
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Священник, который на одном из местных кладбищ повредил могилы, разъезжая на джипе, был на момент происшествия трезв. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"По результатам анализов, алкоголя в крови не найдено. Полиция еще выясняет причины происшествия", - отметили в ГУНП.
Кроме того, на сайте пресс-службы управления областной полиции говорится, что, разъезжая по 14-му кладбищу, священник повредил 10 памятников.
"По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.
Напомним, событие произошло 2 ноября. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как священник на джипе заехал на кладбище и снес несколько могильных плит.