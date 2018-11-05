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Священик, який на джипі роз’їжджав по могилах у Харкові, був тверезий

Священик, який на джипі роз’їжджав по могилах у Харкові, був тверезий

Київ • УНН

 • 22883 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Священик, який на одному з місцевих кладовищ пошкодив могили, роз’їжджаючи на джипі, був на момент події тверезий. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

"За результатами аналізів, алкоголю в крові не знайдено. Поліція ще з'ясовує причини події", - зазначили у ГУНП.

Крім того, на сайті прес-служби управління обласної поліції йдеться, що, роз’їжджаючи по 14-му кладовищу, священик пошкодив 10 пам’ятників.

"За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, подія сталася 2 листопада. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як священик на джипі заїхав на цвинтар і зніс кілька могильних плит.

Українські Національні Новини

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