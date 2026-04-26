Своей войной рф снова ставит мир на грань техногенной аварии - Зеленский к 40-летию Чернобыльской катастрофы

40 лет назад мир столкнулся с одной из крупнейших ядерных катастроф – взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. Своей войной рф снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские "шахеды" постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

В окружающую среду попало значительное количество радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей годами преодолевают последствия той трагедии - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором построили саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф.

Именно эти две конструкции являются тем, что защищает от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита – в интересах каждого. Но своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские "шахеды" постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту - добавил Зеленский.

По его словам, мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ – заставить Россию прекратить свои безумные атаки.

Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы - резюмировал Глава государства.

