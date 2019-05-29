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"Свобода" будет голосовать за отставку Гройсмана

"Свобода" будет голосовать за отставку Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 16208 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. ВО "Свобода" во время заседания Верховной Рады в четверг, 30 мая, будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и за законопроекты о ВСК. Об этом сообщил заместитель председателя фракции Андрей Ильенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Да, мы "Свободовцы" будем голосовать "за" и это очевидно, потому что мы не голосовали за это правительство. Мы постоянно были в оппозиции к этому правительству. Поэтому завтра мы будем голосовать "за", тем более, что сам Гройсман заявил, что хочет идти в отставку", - отметил нардеп, отвечая на вопрос, планирует фракция поддержать отставку Гройсмана в четверг, 30 мая.

Также ВО "Свобода" поддержит закон о временных следственных комиссиях.

"Мы, конечно, поддержим, мы всегда были "за" (закон о временных следственных комиссиях - ред.)", - отметил Ильенко.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Напомним, в законопроекте о временных следственных комиссиях нет положений об импичменте. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП.

Отметим, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или другого преступления.

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