У Раді зареєстрували новий законопроект про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували новий проект закону про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради з проведення розслідування вчинення Президентом державної зради або іншого злочину. Про це повідомляється на сайті ВР, передає УНН.
Проект закону про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради України з проведення розслідування вчинення Президентом державної зради або іншого злочину авторства народного депутата Олексія Гончаренка зареєстрований під №10339 від 29 травня 2019 року.
Головним парламентським комітетом для розгляду проекту визначено комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
Наразі законопроект передано на розгляд керівництву Верховної Ради.
Раніше сьогодні заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вніс до парламенту законопроект про імпічмент президента.
Нагадаємо, регламентний комітет на засіданні у середу, 29 травня, планує розглянути питання про розгляд пропозицій та поправок до законопроекту, спрямованого на врегулювання повноважень Верховної Ради щодо, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії для розслідування під час процедури усунення Президента України з посади в порядку імпічменту.