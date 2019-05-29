Комітет ВР сьогодні планує взятися за законопроект з нормами про імпічмент

КИЇВ. 29 травня. УНН. Парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на засіданні у середу, 29 травня, планує розглянути питання про розгляд пропозицій та поправок до законопроекту, спрямованого на врегулювання повноважень Верховної Ради щодо, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії для розслідування під час процедури усунення Президента України з посади в порядку імпічменту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу комітету.