Комітет ВР сьогодні планує взятися за законопроект з нормами про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на засіданні у середу, 29 травня, планує розглянути питання про розгляд пропозицій та поправок до законопроекту, спрямованого на врегулювання повноважень Верховної Ради щодо, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії для розслідування під час процедури усунення Президента України з посади в порядку імпічменту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу комітету.
"Про розгляд пропозицій та поправок до законопроекту "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" (реєстр. № 1098)", - йдеться у порядку денному засідання комітету.
Засідання заплановане на 15 годину 29 травня.
УНН буде транслювати засідання наживо на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, парламент планує у четвер, 30 травня, розглянути та ухвалити законопроект про ТСК №1098, який врегулює порядок імпічменту в Україні.
Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" вважають потрібним закон, який унормовує імпічмент. У БПП заявляли, що підтримають закон щодо врегулювання порядку імпічменту. "Батьківщина" також має намір проголосувати за унормування процедури імпічменту.