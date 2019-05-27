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БПП підтримає закон щодо врегулювання порядку імпічменту - Герасимов

БПП підтримає закон щодо врегулювання порядку імпічменту - Герасимов

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Фракція "Блок Петра Порошенка" ухвалила рішення підтримати закон про тимчасові слідчі комісії, який, у тому числі, врегульовує порядок проведення імпічменту. Про це заявив голова фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов у коментарі журналістам, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

"Фракція БПП також підтримує проект закону про тимчасові слідчі комісії парламенту та зміни виборчого законодавства в частині запровадження відкритих списків кандидатів в депутати", - зазначили в прес-службі.

За його словами, також фракція вирішила обов’язково підтримати голосування за всі соціальні законопроекти. Крім того, вона ухвалила рішення обов’язково підтримати законопроекти, які стосуються реформування армії за стандартами НАТО – зокрема сержантської вертикалі.

При цьому він додав, що фракція планує ухвалити рішення з питання відставки Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра. Це відбудеться після відвідання головою уряду засідання фракції.

Нагадаємо, парламент планує у четвер розглянути та ухвалити закон про ТСК, який врегулює порядок імпічменту в Україні.

Українські Національні Новини

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