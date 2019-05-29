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До Ради внесли ще один законопроект про імпічмент президента

До Ради внесли ще один законопроект про імпічмент президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вніс до парламенту законопроект про імпічмент президента. Про це він сказав в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Я можу повідомити, що сьогодні я подав свій проект закону про імпічмент, бо нам Президент обіцяв, що такий законопроект буде. Ми від Президента ніяк не можемо дочекатись цього законопроекту, тому я вирішив допомогти Президенту Зеленському – вніс свій закон про імпічмент і вважаю що цей закон потрібен", - зазначив Гончаренко.

За словами нардепа, у Ради був шанс на вікно можливостей між президентськими і парламентськими виборами.

"Але це вікно можливостей Володимир Олександрович з розмаху закрив, призначивши дострокові вибори… Верховна рада може розглядати будь-що, але ніяких серйозних рішень ця ВР вже не прийме", - сказав він.

Як повідомляв УНН, парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на засіданні у середу, 29 травня, планує розглянути питання про розгляд пропозицій та поправок до законопроекту, спрямованого на врегулювання повноважень Верховної Ради щодо, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії для розслідування під час процедури усунення Президента України з посади в порядку імпічменту.

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