"Свобода" буде голосувати за відставку Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. ВО "Свобода" під час засідання Верховної Ради у четвер, 30 травня, буде голосувати за відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та за законопроекти про ТСК. Про це повідомив заступник голови фракції Андрій Іллєнко у коментарі кореспонденту УНН.
"Так, ми "Свободівці" будемо голосувати "за" і це очевидно, бо ми не голосували за цей уряд. Ми постійно були в опозиції до цього уряду. Тому завтра ми будемо голосувати "за", тим паче, що сам Гройсман заявив, що хоче йти у відставку", - зазначив нардеп, відповідаючи на запитання, чи планує фракція підтримати відставку Гройсмана у четвер, 30 травня.
Також ВО "Свобода" підтримає закон про тимчасові слідчі комісії.
"Ми звичайно підтримаємо, ми завжди були "за" (закон про тимчасові слідчі комісії – ред.)", - зазначив Іллєнко.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, у законопроекті про Тимчасові слідчі комісії немає положень про імпічмент. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу біля будівлі АП.
Зазначимо, що у Верховній Раді зареєстрували новий проект закону про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з проведення розслідування вчинення Президентом державної зради або іншого злочину.