"Свобода" буде голосувати за відставку Гройсмана

КИЇВ. 29 травня. УНН. ВО "Свобода" під час засідання Верховної Ради у четвер, 30 травня, буде голосувати за відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та за законопроекти про ТСК. Про це повідомив заступник голови фракції Андрій Іллєнко у коментарі кореспонденту УНН.