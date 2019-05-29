У законопроекті про ТСК немає положень про імпічмент – Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У законопроекті про Тимчасові слідчі комісії немає положень про імпічмент. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Мені складно зрозуміти логіку Верховної Ради, оскільки станом на вчора на ніч, а ми працювали всю ніч над допрацюванням (законопроекту – ред.), в тій інформації, яка містилася на сайті Верховної Ради, в законопроекті про ТСК, про який всі говорять, там не було взагалі нічого про імпічмент, що вони сьогодні внесуть, я не знаю… Положень про імпічмент у законопроекті про ТСК немає", - зазначив Стефанчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До закону про унормування імпічменту подано 1630 поправок
Нагадаємо, Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент.
Раніше Стефанчук пояснив, чому питання імпічменту не може бути в законопроекті про ТСК.