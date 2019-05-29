Стефанчук пояснив, чому питання імпічменту не може бути в законопроекті про ТСК

"Цілісного законопроекту про імпічмент як окремої процедури сьогодні у Верховній Раді немає. Чому це повинен бути окремий закон? В першу чергу тому, що це окрема процедура, ми не можемо сховати її в регламент Верховної Ради, оскільки він регламентує лише діяльність ВР, а процедура імпічменту виходить за діяльність Ради", - зазначив Стефанчук.



Він додав, що процедура імпічменту включає діяльність Конституційного, Верховного суду тощо. Таким чином, за його словами, її не можна сховати у законопроект про ТСК.



"ТСК – це лише частина процедури імпічменту, вона не включає в себе інші складові. Коли ми говоримо про висновок тимчасових слідчих комісій чи спеціальних тимчасових слідчих комісій, вони також можуть бути складовими. Тому ми пішли нормальним чесним шляхом, не ховаючи ці норми в інші закони"¸- додав Стефанчук.



Нагадаємо, Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент.