Стефанчук объяснил, почему вопрос импичмента не может быть в законопроекте о ВСК

"Целостного законопроекта об импичменте как отдельной процедуры сегодня в Верховной Раде нет. Почему это должен быть отдельный закон? В первую очередь потому, что это отдельная процедура, мы не можем скрыть ее в регламент Верховной Рады, поскольку он регламентирует только деятельность ВР, а процедура импичмента выходит за деятельность Рады", - отметил Стефанчук.



Он добавил, что процедура импичмента включает деятельность Конституционного, Верховного суда и тому подобное. Таким образом, по его словам, ее нельзя спрятать в законопроект о ВСК.



"ВСК - это лишь часть процедуры импичмента, она не включает в себя другие составляющие. Когда мы говорим о заключении временных следственных комиссий или специальных временных следственных комиссий, они также могут быть составляющими. Поэтому мы пошли нормальным честным путем, не скрывая эти нормы в другие законы "¸- добавил Стефанчук.



Напомним, Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте.