Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський передав у Верховну Раду законопроект про імпічмент. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв, передав сьогодні у Верховну Раду проект закону про особливу процедуру усунення Президента з поста – імпічмент. Разом з цим законопроектом до Верховної Ради вкотре подано звернення Президента, щоб ВР не забула, що у неї лежить законопроект, яким скасовується депутатська недоторканість. Це було б чесно, щоб разом ми ці два законопроекти провели", - зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект про імпічмент народного депутата Олексія Гончаренка.