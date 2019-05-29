Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

"Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал, передал сегодня в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения Президента с поста - импичменте. Вместе с этим законопроектом в Верховную Раду в который раз подано обращение Президента, чтобы ВР не забыла, что у нее лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, чтобы вместе мы эти два законопроекта провели", - отметил Стефанчук.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте народного депутата Алексея Гончаренко.