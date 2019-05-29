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До закону про унормування імпічменту подано 1630 поправок – комітет

До закону про унормування імпічменту подано 1630 поправок – комітет

Київ • УНН

 • 9340 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. До законопроекту про ТСК і унормування процедури імпічменту подано 1630 поправок від народних депутатів. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи ВРУ Павло Пинзеник під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.

"Народні депутати внесли 1633 пропозиції і поправок до цього законопроекту. Хто б міг подумати у нас в комітеті – ми думали, що це технічна робота, - що таке може статись", - зазначив він.

Він додав, що 1148 поправок надійшли від фракції БПП. Більшість пропозицій не узгоджуються між собою і є взаємовиключними, навіть у випадку, якщо надходять від одного автора. При чому, два нардепи внесли сумарно 900 правок.

За його словами, члени комітету будуть змушені розглядати всі ці правки, хіба що автори правок відкличуть свої зауваження.

"Ми будемо розглядати всі ці правки стільки, скільки треба", - наголосив Пинзеник.

Нагадаємо, планується, що парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на засіданні у середу розгляне питання про розгляд пропозицій та поправок до законопроекту, спрямованого на врегулювання повноважень Верховної Ради щодо, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії для розслідування під час процедури усунення Президента України з посади в порядку імпічменту.

Водночас, у команді Президента Володимира Зеленського заявляли, що питання імпічменту не може бути в законопроекті про ТСК.

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