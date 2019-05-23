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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 111173 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137448 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Всемирный банк: для Украины важно продолжать сотрудничество с МВФ

Всемирный банк: для Украины важно продолжать сотрудничество с МВФ

Киев  •  УНН

 • 12888 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В условиях значительных выплат по внешней задолженности для Украины важно сохранять макростабильность, поэтому сотрудничество страны с Международным валютным фондом важна. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем чрезвычайно важным продолжать программу сотрудничества с МВФ. В условиях значительных выплат по внешним долгам для Украины важно сохранять макростабильность, и поэтому программа с МВФ является такой важной", - отметила Кахконен.

Напомним, миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу в Украине.

Миссия должна была находиться в Украине в течение двух недель. Эксперты планировали пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом и вопросы восстановления наказание за незаконное обогащение.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявлял, что решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с МВФ. Вместе с тем, он уточнил, что миссия МВФ еще работает в Украине.

Кроме того, планируется, что на следующей неделе Зеленский проведет встречу с миссией МВФ.

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