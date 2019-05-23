Світовий банк: для України важливо продовжувати співпрацю з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В умовах значних виплат за зовнішньою заборгованістю для України важливо зберігати макростабільність, тому співпраця країни з Міжнародним валютним фондом є важливою. Про це заявила директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо надзвичайно важливим продовжувати програму співпраці з МВФ. В умовах значних виплат по зовнішніх боргах для України важливо зберігати макростабільність, і тому програма з МВФ є такою важливою", - зазначила Кахконен.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду у вівторок розпочала свою роботу в Україні.
Місія мала перебувати в Україні протягом двох тижнів. Експерти планували перегляд чинної програми співробітництва між Україною та Фондом та питання відновлення покарання за незаконне збагачення.
Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко заявляв, що рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з МВФ. Разом з тим, він уточнив, що місія МВФ ще працює в Україні.
Крім того, планується, що наступного тижня Зеленський проведе зустріч з місією МВФ.