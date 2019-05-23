Світовий банк: для України важливо продовжувати співпрацю з МВФ

КИЇВ. 23 травня. УНН. В умовах значних виплат за зовнішньою заборгованістю для України важливо зберігати макростабільність, тому співпраця країни з Міжнародним валютним фондом є важливою. Про це заявила директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.