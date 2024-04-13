Свитолина обыграла соперницу из Румынии: Украина ведет в счете после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Украина ведет в счете по итогам первого игрового дня в противостоянии с Румынией в квалификации теннисного Кубка Билли Джин Кинг. Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла румынскую теннисистку Жаклин Кристиан со счетом 2:0 во втором матче первого игрового дня. Об этом сообщает Большой теннис Украины, пишет УНН.

Детали

Во втором матче пятницы Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина взяла верх над Жаклин Кристиан в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

Теннисистка Леся Цуренко нанесла поражение Ани Богдан в первом матче командного противостояния Украины и Румынии.

Украинские теннисистки будут играть против Румынии 12-13 апреля. Сейчас сборная Украины ведет в счете по итогам первого игрового дня в противостоянии с Румынией. Победитель пройдет в финал соревнований, который состоится в ноябре 2024 года.

Это было первое выступление Свитолиной за национальную команду с апреля 2021 года, когда она играла на домашнем плей-офф против Японии в Черноморске. В целом украинская теннисистка одержала свою 15-ю победу в одиночных матчах Кубка Билли Джин Кинг, потерпев восемь поражений.

Справочно

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Проводятся Международной федерацией тенниса. Аналог мужского кубка Дэвиса.

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