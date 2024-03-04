Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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01.03.24  •  264418 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  230927 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  255647 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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29.02.24  •  181102 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA

В рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила 17 место, а Даяна Ястремская и Марта Костюк улучшили свои позиции, поднявшись на 2 позиции до 31 и 32 места соответственно.

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Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA

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В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

По результатам референдума, состоявшегося по инициативе профсоюзов, Швейцария проголосовала за 13-ю дополнительную пенсию и отклонила повышение пенсионного возраста.

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Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика

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Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

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Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

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Турция сократила экспорт в россию на треть в феврале из-за угрозы американских санкций.

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россияне обстрелами повредили три многоэтажки и больницу в Сумской области - полиция

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россияне обстрелами повредили три многоэтажки и больницу в Сумской области - полиция