Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина остается в первой двадцатке. Улучшили свои позиции Даяна Ястремская и Марта Костюк, пишет УНН.

Детали

Свитолина сохранила 17-е место в обновленном рейтинге WTA лучших теннисисток мира.

Улучшили позиции Даяна Ястремская, Марта Костюк. Ястремская поднялась на 2 ступеньки и стала 31-й, Марта Костюк - также поднялась на две позиции и стала 32-й.

Ангелина Калинина осталась 35-й, а Леся Цуренко опустилась на одну ступеньку - на 37-е место.

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