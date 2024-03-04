Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA
В рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила 17 место, а Даяна Ястремская и Марта Костюк улучшили свои позиции, поднявшись на 2 позиции до 31 и 32 места соответственно.
Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине
Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.
В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию
По результатам референдума, состоявшегося по инициативе профсоюзов, Швейцария проголосовала за 13-ю дополнительную пенсию и отклонила повышение пенсионного возраста.
Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика
Директора подрядной организации будут судить за присвоение более 200 тысяч гривен во время ремонта дорожек в киевском "Гидропарке".
Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта
Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.
Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат
Представитель ВС ВС ВС Украины сообщил, что после уничтожения более 10 российских самолетов в феврале, россияне уменьшили использование управляемых авиабомб, но воздушные удары продолжаются.
НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года
Национальный банк Украины продал $320,9 млн на межбанковском валютном рынке за неделю, что вдвое меньше, чем за предыдущую неделю.
Турция сократила на треть экспорт в рф из-за угрозы санкций США
Турция сократила экспорт в россию на треть в феврале из-за угрозы американских санкций.
Двум генералам рф, которые командовали авиаударами по Бородянке в Киевской области, сообщено о подозрении
Российским генералам, которые командовали авиаударами, в результате которых погибло более 30 гражданских лиц, вручили уведомление о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
россияне обстрелами повредили три многоэтажки и больницу в Сумской области - полиция
Российские войска повредили частные дома, многоэтажки, больницу и пилораму в Сумской области, осуществив 155 обстрелов за минувшие сутки.