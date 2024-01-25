Теннисистка Ястремская наша гордость - глава Одесской ОВА поддержал спортсменку после неудачи в полуфинале турнира

Предатели, которые корректировали обстрелы по Харькову и Донецкой области, проведут за решеткой 8 и 10 лет

Двое российских информаторов были осуждены за передачу координат и технического состояния электроподстанций в Харькове и Славянске, что привело к ракетным и артиллерийским ударам по этим регионам.