Тенісистка Ястремська наша гордість - голова Одеської ОВА підтримав спортсменку після невдачі у півфіналі турніру
Київ • УНН
Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії-2024, але отримала підтримку від голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера за вражаючу самовідданість та силу духу.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтримав тенісистку Даяну Ястремську, яка зазнала поразки у півфіналі Australian Open-2024, передає УНН.
23-річна спортсменка увійшла в історію, вийшовши в півфінал Australian Open-2024. Сьогодні вона програла суперниці, але ця невдача - лише крок на шляху до великої перемоги. Її відданість, сила духу та невгамовне прагнення до вдосконалення вражають та служать натхненням для інших. Одещина пишається тобою, Даяно!
Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська програла у півфіналі Australian Open-2024 китаянці Цінь Вень Чжен у двох сетах, і вибула з турніру. Поєдинок тривав 1 годину і 37 хвилин, українська тенісистка двічі брала медичний тайм-аут та двічі залишала корт. Матч завершився з рахунком 4:6, 4:6 на користь представниці Китаю.