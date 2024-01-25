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Тенісистка Ястремська наша гордість - голова Одеської ОВА підтримав спортсменку після невдачі у півфіналі турніру

Тенісистка Ястремська наша гордість - голова Одеської ОВА підтримав спортсменку після невдачі у півфіналі турніру

Київ • УНН

 • 30198 перегляди

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії-2024, але отримала підтримку від голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера за вражаючу самовідданість та силу духу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтримав тенісистку Даяну Ястремську, яка зазнала поразки у півфіналі Australian Open-2024, передає УНН.

23-річна спортсменка увійшла в історію, вийшовши в півфінал Australian Open-2024. Сьогодні вона програла суперниці, але ця невдача - лише крок на шляху до великої перемоги. Її відданість, сила духу та невгамовне прагнення до вдосконалення вражають та служать натхненням для інших. Одещина пишається тобою, Даяно! 

- написав Кіпер.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська програла у півфіналі Australian Open-2024 китаянці Цінь Вень Чжен у двох сетах, і вибула з турніру. Поєдинок тривав 1 годину і 37 хвилин, українська тенісистка двічі брала медичний тайм-аут та двічі залишала корт. Матч завершився з рахунком 4:6, 4:6 на користь представниці Китаю.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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