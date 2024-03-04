Світоліна зберігає місце в топ-20, а Ястремська і Костюк піднімаються в рейтингу WTA
Київ • УНН
У рейтингу WTA Еліна Світоліна зберегла 17 місце, а Даяна Ястремська та Марта Костюк покращили свої позиції, піднявшись на 2 позиції до 31 та 32 місця відповідно.
В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишається в першій двадцятці. Покращили свої позиції Даяна Ястремська та Марта Костюк, пише УНН.
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Світоліна зберегла 17-те місце в оновленому рейтингу WTA найкращих тенісисток світу.
Покращили позиції Даяна Ястремська, Марта Костюк. Ястремська піднялася на 2 сходинки і стала 31-ою, Марта Костюк – також піднялася на дві позиції і стала 32-ою.
Ангеліна Калініна залишилася 35-ю, а Леся Цуренко опустилася на одну сходинку - на 37-ме місце.
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