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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Світоліна зберігає місце в топ-20, а Ястремська і Костюк піднімаються в рейтингу WTA

Київ • УНН

 • 20575 перегляди

У рейтингу WTA Еліна Світоліна зберегла 17 місце, а Даяна Ястремська та Марта Костюк покращили свої позиції, піднявшись на 2 позиції до 31 та 32 місця відповідно.

Світоліна зберігає місце в топ-20, а Ястремська і Костюк піднімаються в рейтингу WTA

В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишається в першій двадцятці. Покращили свої позиції Даяна Ястремська та Марта Костюк, пише УНН

Деталі

Світоліна зберегла 17-те місце в оновленому рейтингу WTA найкращих тенісисток світу. 

Покращили позиції Даяна Ястремська, Марта Костюк. Ястремська піднялася на 2 сходинки і стала 31-ою, Марта Костюк – також піднялася на дві позиції і стала 32-ою.

Ангеліна Калініна залишилася 35-ю, а Леся Цуренко опустилася на одну сходинку - на 37-ме місце.

Тенісистка Ястремська наша гордість - голова Одеської ОВА підтримав спортсменку після невдачі у півфіналі турніру25.01.24, 18:09 • 30198 переглядiв

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