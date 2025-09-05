Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет

Премьер-министр Юлия Свириденко, говоря о подготовке Госбюджета-2026, подчеркнула, что приоритет — это оборона, а также озвучила первые цифры, передает УНН.

В проекте госбюджета-2026 наш приоритет — это оборона. Также делаем акцент на финансировании важных сфер. Предусматриваем 36,5 млрд грн для поддержки громад, 120 млрд грн на образование — от строительства укрытий в школах и садиках до бесплатного питания и 15 млрд грн на жилье для переселенцев. - сообщила Свириденко.

За первые два квартала 2025 года доходы местных бюджетов выросли на 18% - Свириденко

По словам Свириденко, "нашему государству нужно сейчас одновременно и воевать, и держать экономику, обеспечивая при этом людям доступ к качественным услугам. Внешние вызовы определяют фокус взаимодействия Правительства с громадами".

Дальнейшие шаги в сотрудничестве и работа над проектом Бюджета-2026: Свириденко поговорила с директором МВФ