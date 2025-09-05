$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:35 • 120 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 7076 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 11063 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 21589 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 31585 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 27971 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 48855 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 40202 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 53172 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 43920 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
49%
754мм
Популярные новости
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 16876 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 16082 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 35436 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 40119 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 13909 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 7106 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 13089 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 35614 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 48876 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 36374 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Соединённые Штаты
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 28455 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 72798 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 28082 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 33020 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 34498 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Оборона остается главным приоритетом в проекте Госбюджета-2026. Правительство также выделяет значительные средства на поддержку громад, образование и жилье для переселенцев.

Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет

Премьер-министр Юлия Свириденко, говоря о подготовке Госбюджета-2026, подчеркнула, что приоритет — это оборона, а также озвучила первые цифры, передает УНН.

В проекте госбюджета-2026 наш приоритет — это оборона. Также делаем акцент на финансировании важных сфер. Предусматриваем 36,5 млрд грн для поддержки громад, 120 млрд грн на образование — от строительства укрытий в школах и садиках до бесплатного питания и 15 млрд грн на жилье для переселенцев.

- сообщила Свириденко.

За первые два квартала 2025 года доходы местных бюджетов выросли на 18% - Свириденко05.09.25, 17:29 • 1362 просмотра

По словам Свириденко, "нашему государству нужно сейчас одновременно и воевать, и держать экономику, обеспечивая при этом людям доступ к качественным услугам. Внешние вызовы определяют фокус взаимодействия Правительства с громадами".

Дальнейшие шаги в сотрудничестве и работа над проектом Бюджета-2026: Свириденко поговорила с директором МВФ01.08.25, 20:12 • 4864 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Юлия Свириденко