Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Киев • УНН
Оборона остается главным приоритетом в проекте Госбюджета-2026. Правительство также выделяет значительные средства на поддержку громад, образование и жилье для переселенцев.
Премьер-министр Юлия Свириденко, говоря о подготовке Госбюджета-2026, подчеркнула, что приоритет — это оборона, а также озвучила первые цифры, передает УНН.
В проекте госбюджета-2026 наш приоритет — это оборона. Также делаем акцент на финансировании важных сфер. Предусматриваем 36,5 млрд грн для поддержки громад, 120 млрд грн на образование — от строительства укрытий в школах и садиках до бесплатного питания и 15 млрд грн на жилье для переселенцев.
По словам Свириденко, "нашему государству нужно сейчас одновременно и воевать, и держать экономику, обеспечивая при этом людям доступ к качественным услугам. Внешние вызовы определяют фокус взаимодействия Правительства с громадами".
