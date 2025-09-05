Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Київ • УНН
Оборона залишається головним пріоритетом у проєкті Держбюджету-2026. Уряд також виділяє значні кошти на підтримку громад, освіту та житло для переселенців.
Прем'єрка Юлія Свириденко, говорячи про підготовку Держбюджету-2026, наголосила, що пріоритет — це оборона, а також озвучила перші цифри, передає УНН.
У проєкті держбюджету-2026 наш пріоритет — це оборона. Також робимо акцент на фінансуванні важливих сфер. Передбачаємо 36,5 млрд грн для підтримки громад, 120 млрд грн на освіту — від будівництва укриттів у школах та садочках до безоплатного харчування та 15 млрд грн на житло для переселенців
За перші два квартали 2025 року доходи місцевих бюджетів зросли на 18% - Свириденко05.09.25, 17:29 • 1362 перегляди
За словами Свириденко, "нашій державі потрібно зараз одночасно і воювати, і тримати економіку, забезпечуючи при цьому людям доступ до якісних послуг. Зовнішні виклики визначають фокус взаємодії Уряду із громадами".
Подальші кроки у співпраці та робота над проєктом Бюджету-2026: Свириденко поговорила із директоркою МВФ01.08.25, 20:12 • 4864 перегляди