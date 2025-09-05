$41.350.02
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 7058 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 11056 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 21583 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 31574 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 27961 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 48837 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 40194 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 53165 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 43915 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 16873 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 16079 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 35433 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 40116 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 13907 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 7076 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 13083 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 35592 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 48857 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 36365 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Україна
Державний кордон України
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Ужгород
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 28448 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 72775 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 28077 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 33016 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 34495 перегляди
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Оборона залишається головним пріоритетом у проєкті Держбюджету-2026. Уряд також виділяє значні кошти на підтримку громад, освіту та житло для переселенців.

Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет

Прем'єрка Юлія Свириденко, говорячи про підготовку Держбюджету-2026, наголосила, що пріоритет — це оборона, а також озвучила перші цифри, передає УНН.

У проєкті держбюджету-2026 наш пріоритет — це оборона. Також робимо акцент на фінансуванні важливих сфер. Передбачаємо 36,5 млрд грн для підтримки громад, 120 млрд грн на освіту — від будівництва укриттів у школах та садочках до безоплатного харчування та 15 млрд грн на житло для переселенців 

- повідомила Свириденко.

За перші два квартали 2025 року доходи місцевих бюджетів зросли на 18% - Свириденко05.09.25, 17:29 • 1362 перегляди

За словами Свириденко, "нашій державі потрібно зараз одночасно і воювати, і тримати економіку, забезпечуючи при цьому людям доступ до якісних послуг. Зовнішні виклики визначають фокус взаємодії Уряду із громадами".

Подальші кроки у співпраці та робота над проєктом Бюджету-2026: Свириденко поговорила із директоркою МВФ01.08.25, 20:12 • 4864 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко