Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет

Прем'єрка Юлія Свириденко, говорячи про підготовку Держбюджету-2026, наголосила, що пріоритет — це оборона, а також озвучила перші цифри, передає УНН.

У проєкті держбюджету-2026 наш пріоритет — це оборона. Також робимо акцент на фінансуванні важливих сфер. Передбачаємо 36,5 млрд грн для підтримки громад, 120 млрд грн на освіту — від будівництва укриттів у школах та садочках до безоплатного харчування та 15 млрд грн на житло для переселенців - повідомила Свириденко.

За словами Свириденко, "нашій державі потрібно зараз одночасно і воювати, і тримати економіку, забезпечуючи при цьому людям доступ до якісних послуг. Зовнішні виклики визначають фокус взаємодії Уряду із громадами".

