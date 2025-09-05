За перші два квартали 2025 року доходи місцевих бюджетів зросли на 18% - Свириденко

У перший-другий квартал 2025 року доходи місцевих бюджетів зросли на 18% у порівнянні з аналогічними періодом минулого року. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.

За перший-другий квартал 2025 року доходи місцевих бюджетів у порівнянні з таким же періодом 2024 року зросли на 18%. Надходження від бізнесу на 18,4% - повідомила Свириденко.

Свириденко додала, що це є результатом роботи держави, місцевих влад щодо створення умов для підприємництва.

Доповнення

Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що у проєкті майбутнього державного бюджету 19 мільярдів гривень буде передбачено на підтримку сфери освіти.

"Ми будемо робити акцент на фінансуванні окремих сфер, таких як сфера освіти. На неї буде передбачено 19 мільярдів гривень - від будівництва укриттів в школах до безоплатного харчування", - зазначила Свириденко.