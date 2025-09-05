$41.350.02
12:12 • 3634 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 14963 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 24498 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 21646 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 38601 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 36350 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 50753 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 42280 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41813 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41907 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Публікації
За перші два квартали 2025 року доходи місцевих бюджетів зросли на 18% - Свириденко

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Доходи місцевих бюджетів зросли на 18% за перші два квартали 2025 року порівняно з минулим роком.

За перші два квартали 2025 року доходи місцевих бюджетів зросли на 18% - Свириденко

У перший-другий квартал 2025 року доходи місцевих бюджетів зросли на 18% у порівнянні з аналогічними періодом минулого року. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.

За перший-другий квартал 2025 року доходи місцевих бюджетів у порівнянні з таким же періодом 2024 року зросли на 18%. Надходження від бізнесу на 18,4%

- повідомила Свириденко.

Свириденко додала, що це є результатом роботи держави, місцевих влад щодо створення умов для підприємництва.

Доповнення

Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що у проєкті майбутнього державного бюджету 19 мільярдів гривень буде передбачено на підтримку сфери освіти.

"Ми будемо робити акцент на фінансуванні окремих сфер, таких як сфера освіти. На неї буде передбачено 19 мільярдів гривень - від будівництва укриттів в школах до безоплатного харчування", - зазначила Свириденко.

Павло Зінченко

