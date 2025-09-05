$41.350.02
12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
За первые два квартала 2025 года доходы местных бюджетов выросли на 18% - Свириденко

Киев

 8 просмотра

Доходы местных бюджетов выросли на 18% за первые два квартала 2025 года по сравнению с прошлым годом.

За первые два квартала 2025 года доходы местных бюджетов выросли на 18% - Свириденко

В первом-втором квартале 2025 года доходы местных бюджетов выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает УНН.

За первый-второй квартал 2025 года доходы местных бюджетов по сравнению с таким же периодом 2024 года выросли на 18%. Поступления от бизнеса на 18,4%

- сообщила Свириденко.

Свириденко добавила, что это является результатом работы государства, местных властей по созданию условий для предпринимательства.

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что в проекте будущего государственного бюджета 19 миллиардов гривен будет предусмотрено на поддержку сферы образования.

"Мы будем делать акцент на финансировании отдельных сфер, таких как сфера образования. На нее будет предусмотрено 19 миллиардов гривен - от строительства укрытий в школах до бесплатного питания", - отметила Свириденко.

Павел Зинченко

Экономика
Юлия Свириденко
Украина