За первые два квартала 2025 года доходы местных бюджетов выросли на 18% - Свириденко

В первом-втором квартале 2025 года доходы местных бюджетов выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает УНН.

За первый-второй квартал 2025 года доходы местных бюджетов по сравнению с таким же периодом 2024 года выросли на 18%. Поступления от бизнеса на 18,4% - сообщила Свириденко.

Свириденко добавила, что это является результатом работы государства, местных властей по созданию условий для предпринимательства.

Дополнение

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что в проекте будущего государственного бюджета 19 миллиардов гривен будет предусмотрено на поддержку сферы образования.

"Мы будем делать акцент на финансировании отдельных сфер, таких как сфера образования. На нее будет предусмотрено 19 миллиардов гривен - от строительства укрытий в школах до бесплатного питания", - отметила Свириденко.