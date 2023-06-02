Стычки в Сенегале: погибло 9 человек, власти запретили использовать соцсети

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. В результате столкновений между полицией и сторонниками лидера сенегальской оппозиции Усмана Сонко в Сенегале погибло девять человек, сообщило правительство страны в пятницу. Власти наложили полный запрет на использование нескольких социальных сетей, чтобы те не использовались для подстрекательства к насилию, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Гибель демонстрантов в результате столкновений с правоохранителями произошла в основном в столице Синегала Дакаре и городе Зигиншор на юге страны, где лидер сенегальской оппозиции Усман Сонко является мэром, заявил в своем заявлении министр внутренних дел Антуан Феликс Абдулайе Диом.

По его словам, некоторые социальные сети, которые демонстранты использовали для подстрекательства к насилию, такие как Facebook, WhatsApp и Twitter, были заблокированы.

"Государство Сенегал приняло все меры, чтобы гарантировать безопасность людей и имущества. Мы собираемся усилить безопасность по всей стране", - сказал Диом.

В четверг лидер сенегальской оппозиции Усман Сонко был осужден за развращение малолетних, но оправдан по обвинению в изнасиловании женщины, работавшей в массажном салоне, и угрозах убийством в ее адрес. Суд приговорил Сонко к двум годам лишения свободы. Он не присутствовал на суде в Дакаре, и его осудили заочно. Его адвокат сообщил, что ордер на арест политика еще не выдан.

Сонко занял третье место на президентских выборах в Сенегале 2019 года и пользуется популярностью среди молодежи страны. Его сторонники утверждают, что юридические проблемы политика являются частью усилий правительства, направленных на то, чтобы сорвать выдвижение его кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

Сонко считается главным конкурентом президента Маки Салла и призвал Салла публично заявить, что он не будет баллотироваться на третий срок.

Развращение молодежи, включающее использование служебного положения для вступления в половые отношения с лицами моложе 21 года, является уголовным преступлением в Сенегале, которое наказывается до пяти лет тюрьмы и штрафом в размере более 6 000 долларов США. По сенегальскому законодательству, обвинительный приговор лишит Сонко возможности баллотироваться на выборах в следующем году, сказал Бамба Сиссе, другой адвокат защиты.

"Осуждение за развращение молодежи препятствует его участию в выборах, поскольку он был осужден заочно, поэтому мы не можем подать апелляцию", - сказал Сиссе.

Однако правительство заявило, что Сонко может потребовать повторного рассмотрения дела, когда окажется в тюрьме. Когда его возьмут под стражу, пока неясно. Вскоре после оглашения приговора в четверг по всей стране вспыхнули столкновения с партией Сонко PASTEF, которая призвала людей выйти на улицы.

В Дакаре протестующие бросали камни, жгли автомобили и кое-где возводили баррикады, в то время как полиция применяла слезоточивый газ. Шлейфы черного дыма и звук слезоточивого газа было видно и слышно по всему городу. 

"Приговор закрепляет критику того, что правительство Салла использует судебную систему для устранения известных конкурентов, которые могут пошатнуть его власть. Несмотря на то, что Сенегал подается как маяк (демократии), дела Сонко демонстрируют структурные проблемы, с которыми борется Сенегал. Решение суда и перспектива баллотирования Салла на третий срок на выборах в следующем году вызовет ожесточенную критику относительно эрозии судебной независимости и отступления от демократии", - сказал, старший аналитик компании Verisk Maplecroft, занимающейся глобальной аналитикой рисков Мукахид Дурмаз.

Пресс-секретарь правительства Абду Карим Фофана заявил, что ущерб, нанесённый многомесячными демонстрациями, обошёлся стране в миллионы долларов.

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