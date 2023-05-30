Сербія розкритикувала дії НАТО у сутичках в Косові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич прокоментував події в Косові та піддав критиці дії миротворців НАТО, повідомляє РТС, пише УНН.
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"Події на півночі Косово стали наслідком бажання Курті привести до кровопролиття цілий регіон та викликати великий конфлікт між сербами й НАТО, він єдиний винний у всьому що відбувається", - заявив Вучич.
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Президент звинуватив прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті в ескалації конфлікту і наголосив, миротворці НАТО не змогли захистити сербів та уникнути насилля.
Вучич звернувся до сербів, які протестують у Косові, з закликом до мирних дій та уникнення конфліктів із миротворцями НАТО.
Нагадаємо
У Косово відбулись сутички між етнічними сербами та миротворчими силами НАТО.